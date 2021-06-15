Василевский является главным претендентом на приз лучшему игроку Кубка Стэнли

Телеканал NBC Sports опубликовал на официальном сайте рейтинг претендентов на награду «Конн Смайт Трофи», которая вручается лучшему игроку Кубка Стэнли.

Список составлен на основе прошедших двух раундов плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первое место занимает российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли вратарь принял участие в 12 матчах, в которых он помог своей команде одержать восемь побед. В среднем за игру он отразил 93,4% бросков при коэффициенте надежности 2,23.

Второе место занял голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс. В среднем за 11 встреч он отразил 93,5% бросков, коэффициент надежности — 1,97.

На третьей строчке располагается российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он принял участие в 12 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач.

Ранее определились все полуфиналисты Кубка Стэнли.

Претенденты на «Конн Смайт Трофи»:

1. Андрей Василевский («Тампа»)

2. Кэри Прайс («Монреаль»)

3. Никита Кучеров («Тампа»)

4. Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»)

5. Жан-Габриель Пажо («Нью-Йорк Айлендерс»)

6. Марк-Андре Флери («Вегас»)

7. Джош Бэйли («Айлендерс»)

8. Макс Пачиоретти («Вегас»)

9. Тайлер Тоффоли («Монреаль»)

10. Семен Варламов («Айлендерс»)