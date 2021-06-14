Стали известны первые слова Эриксена из больницы
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание по ходу матча первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Финляндии, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и теплые слова. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
«Я не сдамся. В данный момент я чувствую себя лучше, но хочу понять, что со мной произошло. Я хочу выразить вам всем благодарность за то, что вы делаете. », — сказал датчанин.
Напомним, за несколько минут до конца первого тайма матча Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч против Финляндии был прерван почти на два часа. Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.
В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ранее Эдуард Безуглов, врач сборной России по футболу, заверил, что медицинский штаб национальной команды готов к инцидентам, подобным тому, что случился с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном.
Christian Eriksen to Gazzetta dello Sport: "Thank you, I won't give up. I feel better now - but I want to understand what's happened. I want to say thank you all for what you did for me". Eriksen was talking to his manager who reported Chris sentences from the hospital. ���� pic.twitter.com/anWUjcbEtP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2021