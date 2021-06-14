Болельщик потерял сознание после падения с трибуны стадиона «Уэмбли»

Футбольный фанат потерял сознание после падения с трибуны по ходу матча первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными Англии и Хорватии. Об этом сообщает The Sun.

По словам очевидцев, инцидент произошел в начале поединка. Ноги одного из болельщиков перевесились через балкон стадиона «Уэмбли», после чего он упал на бетон и потерял сознание.

Отмечается, что пострадавшему была оказана медицинская помощь. В настоящее время он находится в одном из медицинских учреждении Лондона в тяжелом состоянии.

В следующем матче Англия сыграет против Шотландии. Встреча состоится 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем установил рекорд чемпионатов Европы.