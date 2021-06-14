В УЕФА отреагировали на освистывание преклонивших колено игроков сборной Бельгии

Представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инцидент с освистыванием российскими болельщиками преклонивших колено игроков сборной Бельгии перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020.

По его словам, организация придерживается принципа тотальной нетерпимости ко всем видам дискриминации.

«Любой игрок или официальное лицо имеет право преклонить колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявить уважение к футболистам, демонстрирующим данный жест», — передает слова функционера HLN.

Напомним, что сборная России потерпела разгромное поражение в матче против Бельгии со счетом 0:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) избежит штрафа за свист болельщиков в адрес преклонивших колено бельгийцев.