Поветкин заявил, что он никогда не принимал допинг

Российский боксер Александр Поветкин, объявивший 13 июня о завершении карьеры, заявил, что он никогда не употреблял допинг, передает ТАСС.

Напомним, дважды допинг-тесты Поветкина давали положительный результат.

«Я за себя знаю, что никогда не принимал допинг. Остарин, как я узнал потом, принимают для того, чтобы мышцы становились больше, здоровее. Я никогда его не принимал. «Милдронат» же мы принимали, когда он был разрешен», — сказал Поветкин.

В ночь на 28 марта состоялся бой между Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату, британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отметим, что это был бой-реванш после победы российского спортсмена летом прошлого года, где он похожим образом одержал победу в пятом раунде.

Ранее российский боксер Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры.