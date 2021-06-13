Поветкин заявил, что он никогда не принимал допинг

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Боксер Александр Поветкин во время открытой тренировки на спортивной базе «Чехов» в... Боксер Александр Поветкин во время открытой тренировки на спортивной базе «Чехов» в...
Боксер Александр Поветкин во время открытой тренировки на спортивной базе «Чехов» в...
Владимир Песня/РИА «Новости»

Российский боксер Александр Поветкин, объявивший 13 июня о завершении карьеры, заявил, что он никогда не употреблял допинг, передает ТАСС.

Напомним, дважды допинг-тесты Поветкина давали положительный результат.

«Я за себя знаю, что никогда не принимал допинг. Остарин, как я узнал потом, принимают для того, чтобы мышцы становились больше, здоровее. Я никогда его не принимал. «Милдронат» же мы принимали, когда он был разрешен», — сказал Поветкин.

В ночь на 28 марта состоялся бой между Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату, британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отметим, что это был бой-реванш после победы российского спортсмена летом прошлого года, где он похожим образом одержал победу в пятом раунде.

Ранее российский боксер Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры.