Поветкин после окончания карьеры хочет провести выставочный поединок

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о том, что он хочет провести выставочный поединок, передает ТАСС.

«Почему бы и нет? Пусть платят. Конечно. Я и хочу выступить в таком поединке. Я перенес коронавирус, но уверен, что скоро поправлюсь и все будет нормально», — сказал Поветкин.

13 июня россиянин заявил, что принял решение завершить карьеру.

В ночь на 28 марта состоялся бой между Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату, британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отметим, что это был бой-реванш после победы российского спортсмена летом прошлого года, где он похожим образом одержал победу в пятом раунде.

Ранее Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры.