В «Спартаке» отреагировали на отсутствие Промеса в заявке Нидерландов на матч с Украиной

В эти минуты продолжается матч между сборной Нидерландов и национальной командой Украины.

Идет 12-я минута встречи. Пока счет 0:0.

Нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес не попал в заявку на матч.

«К сожалению, Квинси Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на матч с Украиной. Надеемся, Антоха получит шанс проявить себя на Евро», — гласит сообщение пресс-службы красно-белых в Twitter.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

13 июня Англия обыграла Хорватию со счетом 1:0. Сборная Австрии обыграла Северную Македонию (3:1).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее российский фигурист Денис Ходыкин заявил, что будет болеть за Украину и Северную Македонию на Евро.