Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Россиянок арестовали за проникновение на военную базу США

SHOT: россиянок арестовали, когда они случайно заехали на военную базу в США
Telegram-канал «SHOT»

Путешественниц из России задержали, когда они случайно проникли на военную базу в США. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Две подружки Кристина и Наташа из Самары путешествовали на тачке по Штатам. Когда они ехали по трассе в Сан-Диего, девчонки проголодались и решили заскочить в ближайший Мак <…> Навигатор построил самый короткий маршрут до забегаловки, и путешественницы свернули с дороги», — говорится в публикации.

По данным канала, когда девушки заехали на территорию военной базы морской пехоты Camp Pendleton, им оставалось преодолеть в путь километров до точки назначения, но на стоянке боевой техники нарушительниц задержали. Автомобиль отправили на штрафстоянку. В настоящее время девушки уже трое суток находится под стражей, им грозит тюремный срок.

По словам россиян, живущих в США, туристы часты заезжают на территорию базы по ошибке, поскольку пропускной пункт находится дальше, чем въезд.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф перестал оплачивать штрафы ГИБДД.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27706861_rnd_7",
    "video_id": "record::8d93df3e-b34c-4676-a9d7-31b4b8b9f5d1"
}
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+