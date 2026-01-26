В России растет число ДТП с водителями, не имеющими прав

РИА Новости: в России выросло число ДТП с участием водителей без прав

Более десяти процентов дорожно-транспортных происшествий в России в 2024 году были совершены водителями, не имевшими водительских прав. Такие данные приводятся в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, за последние несколько лет доля таких аварий демонстрирует устойчивый рост. При этом более половины водителей без прав, попавших в ДТП, управляли мотоциклами.

В материалах отмечается, что «в последние несколько лет в России наблюдается тенденция к увеличению доли аварий с водителями, не имеющими водительских прав».

1 января сообщалось, что в Нижнем Тагиле на проспекте Уральском произошла автомобильная авария с участием трех автомобилей. Водитель Kia Rio выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилями Honda и Audi. В аварии пострадал 4 человека.

Водитель не имел права управления транспортным средством. За нарушение ПДД привлекался 1 раз. В момент ДТП был трезв.

