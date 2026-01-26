Размер шрифта
Армия

Украина заняла 20-е место в рейтинге самых мощных армий мира

Emilio Morenatti/AP

Украина оказалась на 20-м месте в ежегодном рейтинге самых мощных армий мира. Соответствующий список опубликован на портале Global Firepower.

При составлении индекса для рейтинга учитываются порядка 60 факторов, среди которых численность армии и количество военной техники, а также экономическая ситуация в государстве, демография, логистические возможности и уровень оборонных расходов. В тройку лидеров, как и прежде, вошли США, Россия, Китай.

Среди преимуществ Вооруженных сил Украины (ВСУ) составители выделили масштаб и реальную боеспособность армии, численность личного состава и резерва, а также имеющуюся в ее арсенале военную технику. Отдельно отмечены широкое применение беспилотников, развитая железнодорожная инфраструктура, добыча угля и значительное финансирование оборонного сектора.

К проблемам украинской армии специалисты отнесли слабость флота, дефицит авиации и высокую зависимость от импорта топлива.

В опубликованном рейтинге Украину опередили такие страны, как Египет, Бразилия, Индонезия и Иран, а также Германия и Испания. При этом численность армий этих государств существенно ниже показателей ВСУ.

В ноябре полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Россия имеет подавляющее преимущество на поле боя на Украине, соотношение вооруженных сил двух стран складывается в пользу РФ.

Ранее военный эксперт сообщил, что Зеленский одержим иллюзией возможности победы над Россией.

