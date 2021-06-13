Тренер сборной Дании: в матчах Евро-2020 мы будем играть за Эриксена

Каспер Хьюлманд, тренер сборной Дании, высказался о ситуации, которая произошла с Кристианом Эриксеном.

Напомним, за несколько минут до конца первого тайма Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч был прерван почти на два часа. Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

«Игроки шокированы случившимся. Мы постараемся сделать все, чтобы с футболистами все было нормально, чтобы они пришли в себя. Было приятно видеть улыбку на лице Эриксена. Будем играть ради него в следующих матчах», — передает слова Хьюлманда РИА «Новости».

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что игроки и персонал сборной Дании получили психологическую помощь после инцидента с хавбеком Кристианом Эриксеном, произошедшем в матче со сборной Финляндии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.