Жирков, Кузяев и Дивеев тренируются по индивидуальной программе
12 июня сборная России уступила национальной команде Бельгии в матче Евро-2020.
Встреча завершилась со счетом 0:3.
13 июня подопечные Станислава Черчесова провели восстановительную тренировку, передает «Чемпионат.com».
Юрий Жирков, Далер Кузяев и Игорь Дивеев остались в отеле и работают по индивидуальной программе из-за повреждений. Федор Кудряшов приступил к занятиям в общей группе.
Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.
Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.
Ранее Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала матч национальной сборной с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.