Жирков, Кузяев и Дивеев тренируются по индивидуальной программе

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Игрок сборной России Юрий Жирков перед началом товарищеского матча между сборными командами Норвегии... Игрок сборной России Юрий Жирков перед началом товарищеского матча между сборными командами Норвегии...
Игрок сборной России Юрий Жирков перед началом товарищеского матча между сборными командами Норвегии...
Александр Вильф/РИА «Новости»

12 июня сборная России уступила национальной команде Бельгии в матче Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 0:3.

13 июня подопечные Станислава Черчесова провели восстановительную тренировку, передает «Чемпионат.com».

Юрий Жирков, Далер Кузяев и Игорь Дивеев остались в отеле и работают по индивидуальной программе из-за повреждений. Федор Кудряшов приступил к занятиям в общей группе.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала матч национальной сборной с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.