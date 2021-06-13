Жирков, Кузяев и Дивеев тренируются по индивидуальной программе

12 июня сборная России уступила национальной команде Бельгии в матче Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 0:3.

13 июня подопечные Станислава Черчесова провели восстановительную тренировку, передает «Чемпионат.com».

Юрий Жирков, Далер Кузяев и Игорь Дивеев остались в отеле и работают по индивидуальной программе из-за повреждений. Федор Кудряшов приступил к занятиям в общей группе.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала матч национальной сборной с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.