Кавазашвили: как России побеждать дальше — это головная боль Черчесова

Прославленный советский футболист, бывший вратарь «Спартака», «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал игроков и тренеров сборной России за поражение от команды Бельгии на Евро-2020. Он выразил недоумение в связи с тем, что на своем поле наши футболисты ничего не показали.

«Невзирая на поражение, все оставшиеся матчи мы должны выиграть. Каким образом, мы это будем делать, это уже головная боль господина Черчесова. Во-первых, я был удивлен, что у себя дома, когда мы хотим побеждать, у нас не было атакующей мощи. У нас впереди есть очень серьезный форвард — Дзюба, которому надо в обязательном порядке поставить рядом толкового футболиста, который может воспользоваться тем, что с Дзюбой бодается два защитника соперника, и у него развязываются руки и ноги. Соболев сегодня — самый талантливый нападающий в нашем чемпионате. К сожалению, моя надежда не оправдалась — я был уверен, что будет сдвоенный центр играть в этом матче», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».

Специалист обратил внимание, что тренерский штаб сборной публично не объяснял задачу на игру. Он также обратил внимание, что в национальный праздник наша команда должна была иметь достаточно мотивации для положительного результата.

«Я смог бы понять наших тренеров, если бы они объяснили, что они хотят сделать. Победить? Сыграть вничью? Что из двух? Я слушал выступления Черчесова предматчевые, но не услышал, чтобы он сказал: мы будем атаковать. Без атаки побед не бывает. У нас была мотивация. Играем у себя дома, в великий праздник — День России. За это надо костьми ложиться, чтобы показать все свои лучшие качества», — резюмировал Кавазашвили.

Россия уступила Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч наша команда проведет 16 июня в Санкт-Петербурге против Финляндии, а 21 июня в Копенгагене сыграет с датчанами.

Ранее пародист Михаил Грушевский заявил, что Россия проиграла Бельгии еще до выхода на поле.