Польский телеканал представил сборную Украины с российским флагом

Польский телеканал TVPSport допустил несколько ошибок при демонстрации расписания игрового дня группового этапа чемпионата Европы — 2020.

В расписании игр Евро, которые состоятся 13 июня украинская команда была представлена под флагом России, а Нидерланды получили флаг Бельгии. Ошибки были допущены и в других парах. По всей видимости, автор картинки совместил флаги стран, сборные которых провели свои матчи накануне, с участниками сегодняшних встреч, сообщает «Чемпионат.com».

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск. Заключительной встречей группы В для команды Станислава Черчесова станет игра со сборной Дании 21 июня.

Сборная Украины 13 июня сыграет Нидерландами. Поединок состоится в Амстердаме, начало в 22.00 мск. В группе C команда Андрея Шевченко также сыграет со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее сообщалось, что во Львове украинские болельщики активно поддерживали сборную Бельгии в матче с российской сборной.