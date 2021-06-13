Жириновский назвал главную причину поражения России от Бельгии на Евро

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал результат встречи сборной России с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, что в своем дебютном матче на турнире Россия со счетом 0:3 уступила бельгийцам.

«Валлонцы, фломандцы веками боролись за независимость, у них ненависть ко всем вокруг, и это мощный допинг для них. А у нас этого нет, потому что веками нашу национальную идентичность размывали. И царя за это ненавидели, и советскую власть ненавидели, и Ельцина ненавидели. То мы советский народ, то российский, но почему-то не русский. Это не вызывает у граждан чувства единства», — написал политик в своем Telegram-канале.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча с Бельгией на Евро.