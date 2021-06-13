Уткин соотнес зарплату Черчесова и наличие у него игровых идей

Известный блогер и журналист Василий Уткин сравнил поражение сборной России от бельгийцев со счетом (0:3) с проигрышем сборной Турции итальянцам с аналогичным счетом на чемпионате Европы — 2020.

«Турция проиграла 0:3 Италии, но Италии хотя бы было, что доказывать, Италия играла азартно. А бельгийцы играли очень лениво. При этом мы играли дома, а турки играли в гостях. При этом у Италии был колоссальный азарт, ей нужно доказывать, ей нужно самой себя заводить. Ничего этого не было у сборной Бельгии, а наша команда не показала ну совсем ничего.

Но, понимаете, дело в том, что Черчесов получает два с половиной миллиона евро в год, не считая еще премиальных доходов. Нет ничего удивительного в том, что у него нет игровых идей. А если есть одна-другая, то он в них верит совершенно безоговорочно. За это в России и платят такие бабки. Что нормально, пускай. Я не завидую», — высказался Уткин на своем YouTube-канале.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Василий Уткин после матча с Бельгией на Евро заявил, что сборная России на дне.