Игрок сборной России Баринов заявил, что в игре Бельгии не было ничего космического

Полузащитник московского «Локомотива» и национальной сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал итоги матча первого тура чемпионата Европы — 2020 против Бельгии. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

«Я бы не стал говорить, что они космос. Пропустили такие нелепые голы, первые два. До первого гола и подходы были, выходили из обороны вроде нормально. Не знаю, что произошло, завтра разберем игру и будем готовиться дальше.

Нужно выходить и обыгрывать финнов и датчан. Будем играть только на победу», — приводит слова полузащитника «Матч ТВ».

Напомним, что в составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль в ворота Антона Шунина.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Ранее Дмитрий Баринов попросил прощения за разгром от Бельгии.