Сайт «России-1» вышел из строя во время матча Бельгия — Россия

В эти минуты продолжается матч Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

Сайт телеканала «Россия-1», который показывает матч, вышел из строя, не выдержав наплыва посетителей. Это вызвало гнев в комментариях под трансляцией. Зрители возмущены, что не могут увидеть игру.

После 44 минут игры Бельгия ведет со счетом 2:0.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее футболист сборной России Далер Кузяев не смог продолжить игру после столкновения с Тимоти Кастанем.