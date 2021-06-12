Сборная России: наши мысли с Кристианом Эриксеном

Пресс-служба сборной России в Twitter отреагировала на новость о том, что игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Дании.

«Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским «Интером». Надеемся, что все обойдется», — гласит сообщение.

Игрок упал на газон в конце первого тайма. Встреча приостановлена. Эриксена отвезли в реанимацию. Официальной информации о состоянии здоровья игрока пока нет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что Эриксен покидал поле в сознании.

Евро должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.