Сборная Швейцарии повторила рекорд чемпионатов Европы

В матче чемпионата Европы по футболу сборная Швейцарии сыграла вничью с национальной командой Уэльса.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Швейцарцы сыграли вничью на Евро в четвертый раз подряд, что является повторением рекорда турнира. Также четыре раза вничью подряд играла сборная Португалии, чья серия длилась с 2012 по 2016 год.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем матче Швейцария сыграет с Италией. Встреча состоится 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Валлийцы встретятся с Турцией 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Сборная России 12 июня померится силами с Бельгией. Команды выйдут на поле в 22.00.

Евро-2020. Группа А

Уэльс — Швейцария — 1:1

Голы: 0:1 — Эмболо, 49; 1:1 — Мур, 74.

Ранее сообщалось о том, что национальная команда Швейцарии сыграла вничью с Уэльсом в матче Евро-2020.