Сборная Швейцарии повторила рекорд чемпионатов Европы
В матче чемпионата Европы по футболу сборная Швейцарии сыграла вничью с национальной командой Уэльса.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Швейцарцы сыграли вничью на Евро в четвертый раз подряд, что является повторением рекорда турнира. Также четыре раза вничью подряд играла сборная Португалии, чья серия длилась с 2012 по 2016 год.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
В следующем матче Швейцария сыграет с Италией. Встреча состоится 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Валлийцы встретятся с Турцией 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Сборная России 12 июня померится силами с Бельгией. Команды выйдут на поле в 22.00.
Евро-2020. Группа А
Уэльс — Швейцария — 1:1
Голы: 0:1 — Эмболо, 49; 1:1 — Мур, 74.
Ранее сообщалось о том, что национальная команда Швейцарии сыграла вничью с Уэльсом в матче Евро-2020.