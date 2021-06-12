Аршавин заявил, что он против натурализованных игроков в сборной России

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о натурализованных футболистах в сборной России, передает «Чемпионат.com».

«Почему я против Фернандеса в сборной России? Я бы хотел как болельщик и игрок, чтобы в сборной выступали только российские футболисты. Если бы от меня зависело, я бы был против», — сказал Аршавин.

Сборная России сыграет с Бельгией в стартовом матче Евро-2020. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что российский футбол достиг дна.