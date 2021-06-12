Экс-президент «Локомотива»: поражение от Бельгии на Евро-2020 не будет критичным

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от стартового матча сборной России на Евро-2020 против команды Бельгии. Он признал, что бельгийцы являются фаворитами, но при этом выразил надежду, что подопечные Станислава Черчесова все же смогут набрать очки.

«Мы все ждем хорошего результата, хотим, чтобы наша сборная выиграла, но матч будет крайне тяжелым. Я слышал, что Де Брейне не сыграет, Азар не в форме, Витсель не приехал. Но та сборная, которая сегодня есть в Бельгии, наверное, лучшая за всю историю бельгийского футбола, лучшее поколение. И повода сомневаться в их мастерстве ни у кого нет. Мне кажется, игра для России будет очень тяжелая. Если грамотно построим игру, будем компактнее действовать, может быть, что-то удастся сделать. А так — надежда есть. Эрмитажный кот Ахилл предсказал поражение сборной России — я этого предсказывать не буду. Но ожидаю тяжелую игру и надеюсь на победу наших с минимальным счетом или на то, что они зацепят хотя бы ничью», — сказал Наумов «Газете.Ru».

По мнению эксперта, если сборная России проиграет Бельгии, это не станет трагедией, самое главное, по его словам, набрать очки в следующих матчах. Главная задача нашей команды, считает Наумов, заключается в том, чтобы выйти в плей-офф.

«Поражение будет не совсем критичным. Мы уже проигрывали бельгийцам, а потом начали побеждать. Если не возьмем очки с Бельгией, то это, в принципе, и не наши очки — мы рассчитываем на них с Финляндией и Данией. Особенно с финнами, это будет ключевой матч, нам крайне важно выиграть как можно крупнее. А также постараться дать бой Дании в Копенгагене, чтобы иметь шанс выйти в плей-офф с третьего места. Вот такова, я думаю, реальная задача нашей сборной», — заключил экс-президент «железнодорожников».

Матч между сборными России и Бельгии состоится в субботу, 12 июня. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что в матче с Италией турки предстали вполне осмысленной командой.