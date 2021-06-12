Боярский дал обещание съесть свою шляпу, если Россия победит на Евро

Народный артист РСФСР Михаил Боярский пообещал съесть собственную шляпу, если сборная России выиграет чемпионат Европы — 2020.

«Жду матча с Бельгией с опаской, потому что видел контрольные игры с Польшей и Болгарией. Никакого оптимизма на этот счет нет. Бельгия, даже с учетом потерь — одна из лучших команд в мире. Вряд ли удастся победить и Данию, где собраны игроки из «Челси», «Интера», «Милана», «Тоттенхэма»... Вот с Финляндией, надеюсь, справимся.

У этой сборной, нужно признать, нет ни опыта, ни мастерства для решения серьезных задач. Да, в 2018-м прошли Испанию. Это было чудо, но во второй раз оно не повторится.

Хотя, вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, а она выиграла тот турнир. Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!» — цитирует артиста «СЭ».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сегодня наша команда встретится со сборной Бельгии. Начало матча — в 22.00 мск.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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