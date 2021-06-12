Ринат Билялетдинов объяснил, за счет чего Россия может победить Бельгию на Евро-2020

Сборная России готовится стартовать на чемпионате Европы по футболу матчем против первого номера рейтинга ФИФА, сборной Бельгии. Заслуженный тренер РФ, экс-наставник «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов отметил, что на данном этапе любой результат может быть приемлем для нашей команды, но при этом допустил, что она вполне может обыграть бельгийцев, особенно учитывая, что не сыграет лидер бельгийской команды Кевин Де Брейне, а также известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит» Аксель Витсель.

«Жду интересной игры, борьбы, естественно. Результат — любой — пока что приемлем. Потому что в таких турнирах все решается вторым-третьим матчем. И, плюс, льготная система, что можно выйти в плей-офф с третьего места. Важно игру показать, хорошая игра — это основа результата. Если играть невыразительно, то это не вселяет уверенности.

Любой соперник может обыграть любого. Правда, вчера турки имели мало шансов выиграть у итальянцев.

Но в финальную часть — это не пустые слова — пробиваются команды, которые могут преподнести сюрприз всегда. Я имею в виду тех, которые не относятся к явным фаворитам. Мы можем выиграть у той же Бельгии, причем вполне закономерно. Но шансы все-таки у нас гораздо выше в связи с отсутствием Де Брейне, потому что у соперника резко снижается атакующий потенциал. Витсель тоже нам хорошо знаком, это важное звено. Но Де Брейне если не будет играть, Бельгия даже фаворитом может не быть. Там есть сильные игроки, но само формирование атак будет медленнее. А значит, тех моментов, которые они организовывали при нем, здесь не будет. Посмотрим, как мы это сделаем», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Матч между сборными России и Бельгии состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

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