Аршавин рассказал, что он думает о стиле работы Черчесова

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Критика Черчесова? Смотрите на табло. Он справляется с тем, что от него требуют. Каким образом он это делает — вопрос вкуса. У меня есть личное мнение по каким-то вызовам футболистов, но это мое мнение.

Его образ? То, что он всех поучает, как говорить? Это его стиль, его эго. Вы не обязаны это принимать. Не думаю, что он себя позиционирует. Просто он такой.

Что порадовало в составе? Вызов Захаряна. По вратарям справедливо все. Новые фамилии появились, тот же Фомин. Все в сборной заслуженно. Даже Ионов под конец сезона в «Краснодаре» заиграл», — цитирует Аршавина «Чемпионат.com».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сегодня наша команда встретится со сборной Бельгии. Начало матча — в 22.00 мск.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее Александр Головин рассказал, кто из игроков сборной России готов к переезду в Европу.