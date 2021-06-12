Адвокат российской теннисистки Сизиковой раскрыл подробности ее задержания

Фредерик Бело, адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой, раскрыл подробности задержания своей подзащитной в Париже.

«Яну застали дома, попросили ответить на вопросы. Она отвечала по своей воле, никто ее не принуждал. Но эти добровольные ответы превратились в задержание. С вечера до утра она не спала, только пила, не ела, потому что не хотела. Допрос начался только через 11 часов», — цитирует Бело RT.

Также адвокат добавил, что Сизиковой показывали фотографии людей, которых она не знает, проверили телефон, но ничего не нашли.

1 октября 2020 года в отношении теннисистки было начато расследование. Французская прокуратура посчитала, что встреча «Ролан Гаррос», в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6), имела договорной характер.

Под подозрением оказался один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда россиянка допустила две двойные ошибки. По данным L'Equipe, на победу румынских теннисисток в этом гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

Ранее Фредерик Бело рассказал о самочувствии Яны Сизиковой после задержания в Париже.