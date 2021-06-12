Лидер японской оппозиции призвал отменить или перенести Игры в Токио

Лидер Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано выступил с призывом отменить или перенести летние Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает Asia Nikkei.

Политик заявил, что из-за летних отпусков большое число граждан страны будет перемещаться по стране, вследствие чего серьезно увеличится риск распространения коронавирусной инфекции.

«Наше правительство должно провести переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу отмены или переноса Игр. Риск возникновения новой вспышки коронавируса очень велик», — сказал Эдано.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что глава бухгалтерского отдела Олимпийского комитета Японии покончил с собой.