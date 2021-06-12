Впервые дебютным мячом на чемпионате Европы стал автогол
На чемпионате Европы по футболу завершился первый матч. Сборная Италии в Риме обыграла национальную команду Турции.
Встреча прошла на Олимпийском стадионе при ограниченном количестве зрителей и завершилась со счетом 3:0 в пользу «скуадры адзурры».
Как сообщает Opta, впервые в истории чемпионатов Европы первым забитым мячом на турнире стал автогол. Таким необычным образом вписал свое имя защитник сборной Турции Мерих Демирал на 53-й минуте встречи.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Чемпионат Европы. Группа А
Турция — Италия — 0:3
Голы: 0:1 — Демирил, 53 (АГ); 0:2 — Иммобиле, 66; 0:3 — Инсинье, 79.
1 - Впервые в истории чемпионатов Европы гол в свои ворота стал первым голом на турнире. Невезение. #EURO2020 #TURITA https://t.co/gBJqrlbk0T— OptaIvan (@OptaIvan) June 11, 2021