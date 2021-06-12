Италия под руководством Манчини провела 28-ю игру подряд без поражений

На чемпионате Европы по футболу завершился первый матч. Сборная Италии в Риме обыграла национальную команду Турции.

Встреча прошла на Олимпийском стадионе при ограниченном количестве зрителей и завершилась со счетом 3:0 в пользу «скуадры адзурры».

Отметим, что для подопечных Роберто Манчини эта игра стала 28-й подряд без поражений.

Рекорд национальной командой Италии, установленный в период с 1935 по 1939 год командой под руководством Витторио Поццо, составляет 30 игр без проигрышей.

Напомним, что Манчини возглавил четырехкратных чемпионов мира в мае 2018 года после ухода с поста наставника петербургского «Зенита».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о самочувствии Марио Фернандеса и Дениса Черышева.

Чемпионат Европы. Группа А

Турция — Италия — 0:3

Голы: 0:1 — Демирил, 53 (АГ); 0:2 — Иммобиле, 66; 0:3 — Инсинье, 79.