Италия разгромила Турцию в первом матче Евро-2020
На чемпионате Европы по футболу завершился первый матч. Сборная Италии в Риме обыграла национальную команду Турции.
Встреча завершилась со счетом 3:0.
В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, но через восемь минут после перерыва турецкий игрок Мерих Демирал отправил снаряд в собственные ворота. На 66 минуте Чиро Иммобиле удвоил преимущество итальянцев, а Лоренцо Инсинье установил окончательный счет на табло.
В следующем туре подопечные Роберто Манчини сыграют против Швейцарии. Матч состоится 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Турецкая команда встретится с Уэльсом. Матч состоится 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Сборная России в стартовом матче сыграет против Бельгии. Команды выйдут на поле 12 июня в 22.00. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.
Чемпионат Европы. Группа А
Турция — Италия — 0:3
Голы: 0:1 — Демирил, 53 (АГ); 0:2 — Иммобиле, 66; 0:3 — Инсинье, 79.
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