Италия разгромила Турцию в первом матче Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу завершился первый матч. Сборная Италии в Риме обыграла национальную команду Турции.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, но через восемь минут после перерыва турецкий игрок Мерих Демирал отправил снаряд в собственные ворота. На 66 минуте Чиро Иммобиле удвоил преимущество итальянцев, а Лоренцо Инсинье установил окончательный счет на табло.

В следующем туре подопечные Роберто Манчини сыграют против Швейцарии. Матч состоится 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Турецкая команда встретится с Уэльсом. Матч состоится 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Сборная России в стартовом матче сыграет против Бельгии. Команды выйдут на поле 12 июня в 22.00. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы. Группа А

Турция — Италия — 0:3

Голы: 0:1 — Демирил, 53 (АГ); 0:2 — Иммобиле, 66; 0:3 — Инсинье, 79.

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