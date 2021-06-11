На Украине резко отреагировали на вопрос о выдаче пива за каждый гол в ворота России

Представители Львовского фестиваля болельщиков отказались комментировать информацию о том, что за каждый гол в ворота сборной России в игре с Бельгией организаторы бесплатно будут наливать 100 кружек пива, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы не даем комментарии российским СМИ. Слава Украине!» — ответили организаторы фестиваля.

Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Сборная Украины также отобралась на чемпионат Европы. В группе C команда Андрея Шевченко сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее сообщалось о том, что во Львове будут бесплатно угощать пивом за каждый гол Бельгии в ворота России.