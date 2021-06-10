Слуцкий сравнил чувство юмора Дзюбы и Азара

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил чувство юмора форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы и атакующего полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара.

«Азар – топ-игрок, мы с ним несколько раз пересекались. Самое главное, когда ЦСКА играл с «Лиллем» в Лиге чемпионов, он нас нереально возил. Он был совсем молодой, они победили в Лиге 1 с Гарсией. Когда меня спросили об уровне этого игрока, я сказал, что это будущая мировая звезда. Однажды я ему сказал, что он обязан мне своей карьерой, а он ответил: «Ну, давай я тебе пятерку отобью».

У него прекрасное чувство юмора. Он всё время хохочет, улыбается. Классное ли чувство юмора у Дзюбы? Он думает, что классное, да. Артём отыгрывает момент, а Азар – больше ситуативно.

У кого из них чувство юмора лучше? Дзюба лучше отыгрывает. Он когда рассказывает какую-то историю в лицах – это вообще очень круто. А Азар – он больше подыгрывающий. Дзюба – солирующий», — приводит слова специалиста YouTube-канал «Эльдорадо».

Напомним сборная России сыграет с Бельгией 12 июня в в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что сборная России приехала в Санкт-Петербург на матчи Евро.