Колосков: засвистел бы, если бы игроки сборной России встали на колено

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал просьбу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено перед матчами.

«Я бы засвистел, если бы игроки сборной России встали на колено. Это будет недоразумением. Уверен, у нашей команды даже мыслей не было встать на колено, Черчесов этого не допустит», — передает слова Колоскова Sport24.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что преклонению колена нет места на стадионах.