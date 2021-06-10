Впервые с 2014 года в финале «Ролан Гаррос» сыграет россиянка

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Анастасия Павлюченкова во время матча на «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова во время матча на «Ролан Гаррос»
Анастасия Павлюченкова во время матча на «Ролан Гаррос»
Global Look Press

В матче 1/2 финала »Ролан Гаррос» россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла Тамару Зиданшек из Словении.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В финалах «Ролан Гаррос» россиянки не играли с 2014 года. Тогда Мария Шарапова в решающем матче встретилась с румынкой Симоной Халеп и одержала победу со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

За победу в турнире Павлюченкова сразится с победительницей пары Барбора Крейчикова — Мария Саккари.

В 2011 году Анастасия вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», что до 2021 года было ее лучшим достижением. Тогда россиянка обыграла свою соотечественницу Веру Звонареву, но позже уступила итальянке Франческе Скьявоне, не сумев выйти в полуфинал соревнований.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Анастасии Павлюченковой в матче 1/2 финала »Ролан Гаррос» против Тамары Зиданшек из Словении.