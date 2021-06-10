Игрок сборной Бельгии Де Брейне не тренируется в основной группе перед игрой с Россией

Игрок национальной сборной Бельгии Кевин Де Брейне не тренируется в общей группе перед стартовым матчем Евро-2020 против России, передает Nieuwsblad.be.

Футболист присутствовал на поле, где проходила тренировка, но даже не надевал бутсы.

Де Брейне получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против лондонского «Челси» (0:1). У футболиста сломаны нос и глазница.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы — 2020. По его мнению, домашние трибуны в матчах против Бельгии и Финляндии сыграют за сборную лишь в том случае, если футболисты будут готовы четко выполнять требования тренерского штаба.