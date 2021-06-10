Семин считает, что Россия должна выйти в плей-офф Евро-2020

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020, передает «Чемпионат.com».

«У нас достаточно сильная группа. Бельгия, может быть, чуть хуже играет, чем в прошлых циклах, а вот у Дании достаточно сильная сборная. Наш плюс в том, что у нас два матча дома. Мы должны рассчитывать на выход в плей-офф», — сказал Семин

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что команда Станислава Черчесова на чемпионате Европы-2020 должна стремиться попасть в четверку лучших.