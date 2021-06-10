Ролан Гусев: если каждая сборная будет использовать политические лозунги, начнется хаос
Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев, на закате футбольной карьеры успевший поиграть на Украине, оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать руководителей украинского футбола убрать политический лозунг с формы национальной команды Украины на Евро-2020. Гусев подчеркнул, что политические дела не должны иметь ничего общего с футболом.
«Эту ситуацию обсуждать не хочется, это личное дело украинских футбольных руководителей. Я не думаю, что это шло от Андрея Шевченко или от футболистов — это чисто политическая тема. Им раздали эти майки, они их и надели.
УЕФА — такая организация, которая это отслеживает, и они, думаю, поступили правильно. Если каждая сборная будет использовать политические лозунги, начнется хаос и бардак. Понятно, что все мы патриоты, но не до такой же степени. Тем более, все мы прекрасно знаем, что многие украинские и российские футболисты общаются между собой и дружат. И эта политика идет вразрез с футболом и с чемпионатом Европы», — сказал Гусев «Газете.Ru».
Новая форма сборной Украины привлекла к себе внимание рисунком, изображающим контур страны, включая Крымский полуостров, который в 2014 году вошел в состав России, но Киев этого не признает. Кроме того, на наружной и внутренней части ворота футболки размещен лозунг «Слава Украине — героям слава», использовавшийся украинскими экстремистскими организациями. Вторую часть этого слогана, согласно решению УЕФА, необходимо будет убрать, чтобы слова «Слава Украине» носили нейтральный и неполитический характер.
Как сообщалось ранее, власти Крыма намерены добиться, чтобы контуры региона убрали с формы сборной Украины.