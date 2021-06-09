Наставник «Спартака» опозорился, выдав скриншот матча сборной за трансляцию

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория выдал скриншот товарищеского матча сборной России против сборной Болгарии за трансляцию. Об этом сообщил журналист «СЭ» Максим Алланазаров.

«Промашка получилась сразу. Витория не видит, что смотрит в скриншот. Говорят, мужик так просидел несколько часов в ожидании начала матча.

Любой опыт полезен», — гласит текст поста.

Столичный клуб объявил о назначении Витории 24 мая. Специалист сменил на посту немца Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт с командой.

Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

По итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место в турнирной таблице и добыл путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее Витория признался, что работал в Саудовской Аравии из-за денег.