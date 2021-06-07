Тренер сборной Украины признался, что его не интересует реакция России на новую форму

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о реакции России на новую форму украинской национальной команды, в которой она будет играть на Евро-2020.

«Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция, наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен», — сказал Шевченко после товарищеского матча с Кипром (4:0).

Напомним, 6 июня глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму сборной Украины, в которой команда проведет Евро-2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее зампред комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске сборной Украины по футболу к матчам Евро-2020 в форме с очертаниями Крыма.