Киркоров сравнил себя с суперзвездой, исполняющей гимн перед началом Супербоула

Известный музыкант Филипп Киркоров рассказал, что чувствует перед началом товарищеского матча между сборными России и Болгарии, на котором он исполнит российский гимн.

«Я из интернациональной семьи — папа у меня болгарин, мама — русская, а живу я в России. Будет очень символично исполнить гимн на матче Россия — Болгария, имея при этом болгарскую фамилию и русскую душу. Такое у меня впервые.

Я большой поклонник американского футбола. Когда в Штатах перед началом Супербоула выходит суперзвезда — это кульминационный момент. Все американцы всегда ждут, кто будет тот артист, который исполнит гимн. Поэтому я понимаю всю ответственность и подошел к исполнению гимна со всей серьезностью. Это большая честь для меня, в том числе как народного артиста России», — приводит слова Киркорова «СЭ».

5 июня Киркоров споет российский гимн перед началом товарищеского матча между сборными России и Болгарии. Игра пройдет на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. Начало матча в 18:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» пошутил над Филиппом Киркоровым после того, как он перепутал Марио Фернандеса и Магомедова Оздоева на тренировке сборной России по футболу, которую посетил перед матчем с Болгарией.