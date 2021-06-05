Хабиб попросил спартаковца Джикию порадовать его

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на публикацию пресс-службы московского «Спартака» в Instagram. Красно-белые вспомнили, как капитан команды Георгий Джикия радовался победе бойца над Джастином Гэтжи в 2020 году, разместив фото, на которых видны эмоции футболиста.

В свою очередь Нурмагомедов сделал репост этой публикации в «сториз» своего профиля в Instagram.

Боец обратился к защитнику со словами: «Георгий, обрадуй меня так же 12 июня».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб предложил контракт Хабибу Нурмагомедову.