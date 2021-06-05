Капитан сборной Бразилии заявил, что будет еще громче высказывать свою позицию

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Игрок мадридского «Реала» Каземиро Игрок мадридского «Реала» Каземиро
Игрок мадридского «Реала» Каземиро
Reuters

Капитан сборной Бразилии Каземиро, выступающий за мадридский «Реал», заявил, что национальная команда в полном составе выступает против проведения Кубка Америки — 2021 в их стране из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Все в курсе нашей позиции. Она ясная и четкая. После матча с Парагваем 8 июня намерены более громче высказать свою позицию. Это мнение всех игроков сборной, в том числе и главного тренера Тите, — цитирует Каземиро Goal.com.

Кубок Америки должны были принять Колумбия и Аргентина. В мае КОНМЕБОЛ лишила Колумбию права на проведение турнира из-за массовых протестов в стране. В конце месяца организация объявила, что Аргентина также не сможет принять матчи. Причиной стала пандемия коронавируса.

Соревнования должны в Бразилии с 13 июня по 10 июля. В первой встрече хозяева турнира встретятся со сборной Венесуэлы на стадионе имени Гарринчи в столице страны городе Бразилиа. Также на этой арене пройдет одна из полуфинальных игр и матч за третье место. Вторую игру 1/2 финала примет стадион Нилтона Сантоса в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Америки пройдет в Рио-де-Жанейро.