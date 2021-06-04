Чемпион мира Николишин отказался называть позором поражение России от Канады

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

Россия проиграла со счетом 1:2 ОТ.

«Категорически не согласен, что это позор. Мы проиграли Канаде, а не Италии. В четвертьфинале, в овертайме. Хорошая игра была. Тактическая борьба. Канадцы выстроили капканы. Ждали своего момента до овертайма», — передает слова Николишина «Матч ТВ».

Также он добавил, что была тактическая борьба, в которой канадцы лучше преуспели, чем мы.

В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Россия — Канада — 1:2

1:0 — Евгений Тимкин — 20:42

1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03

1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.

Ранее Рене Фазель отреагировал на поражение России в четвертьфинале ЧМ по хоккею.