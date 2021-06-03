Хабиб опубликовал видео своего гола, сравнив себя с Роналдо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram видео, на котором видно, как он обводит соперника и забивает в пустые ворота.

«Кто помнит Роналдо 2008 года? Чуть набравший, но все же с порохом», — подписал пост Хабиб.

Публикацию прокомментировали легендарный бразильский футболист Роналдо и экс-футболист сборной России и автор YouTube-канала «КраСава» Евгений Савин. Бразилец поставил несколько аплодирующих эмодзи, а Савин задал вопрос: «Опять повар в воротах?»

Напомним, что после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов отказался от посещения Абхазии из-за угрозы аннулирования американской визы.