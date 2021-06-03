Заседание по кассационным жалобам на приговор Кокорину и Мамаеву перенесено

Адвокат Татьяна Стукалова заявила, что рассмотрение жалобы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина полузащитника «Ростова» Павла Мамаева на апелляционный приговор Мосгорсуда перенесено на 16.00 мск.

Заседания второго кассационного суда общей юрисдикции должно было начаться сегодня, 3 июня в 10.00 мск.

«Суд принял решение перенести заседание на 16.00 в связи с неявкой Виталия Соловчука», — цитирует Стукалову РИА «Новости».

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.

8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям «хулиганство» и «нанесение побоев». Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.

В июле Мамаев и Кокорины были этапированы в исправительную колонию №4 в Белгородской области, а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области.

6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября футболисты вышли на свободу.

В мае 2020 года кассационный суд счел необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в эпизоде с участием Пака. Также инстанция считает, что Мосгорсуд не до конца дал оценку показаниям свидетелей по драке, в результате которой пострадал водитель Виталий Соловчук.

Ранее сообщалось, что приговор Кокорину по делу о драке вновь будет обжалован.