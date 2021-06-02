Боец ММА Минеев высказался по поводу реванша с Исмаиловым

Российский боец ММА Владимир Минеев прокомментировал бой-реванш с Магомедом Исмаиловым, который состоится 1 октября.

«С моей стороны вопрос гонорара не стоял. Я был уверен, что получу сумму не меньше, чем Исмаилов. Мы долго ждали, когда он соберется. Пришлось вынудить его это сделать. Но какая разница? Финансовый вопрос не имеет значения. Главное, что мы выйдем и подеремся», — цитирует Минеева YouTube-канал FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

Также боец добавил, что его задача — это сделать свое дело, быть сконцентрированным на поединке и что у него есть куда себя эмоционально выплескивать и направлять.

Первый бой Минеева и Исмаилова прошел в 2018 году и завершился вничью. В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Владимир Минеев назвал Магомеда Исмаилова трусом.