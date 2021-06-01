Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборных России и Канады встретятся в четвертьфинале чемпионата мира-2021, который проходит в Риге. Игра состоится 3 июня.

Российская команда разгромила сборную Белоруссии со счетом 6:0 в заключительном матче группового этапа и заняла первое место в группе А.

Группа A: Россия — 17, Швейцария — 15 очков, Чехия — 13, Словакия 12, Швеция — 10, Дания — 9, Беларусь — 4, Великобритания — 4.

Канада стала четвертой в группе B, причем судьбы команды решалась на последних секундах игры Германия — Латвия. Немцы победили 2:1, а в случае ничейного исхода в основное время этого матча, «кленовые листья» оставались за бортом плей-офф.

Группа B: США — 18, Финляндия — 17 очков, Германия — 12, Канада — 10, Казахстан — 10, Латвия — 9, Норвегия — 8, Италия — 0.

Все четвертьфинальные пары ЧМ-2021:

Россия — Канада

Швейцария — Германия

США — Словакия

Финляндия — Чехия

Ранее сообщалось, что Германия обыграла Латвию и помогла Канаде попасть в плей-офф ЧМ.