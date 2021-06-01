Германия обыграла Латвию и помогла Канаде попасть в плей-офф ЧМ

В Риге завершился матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира между Латвией и Германией. Несмотря на опасения букмекеров и канадских тренеров, ничьей в основное время не случилось. Немецкая команда победила со счетом 2:1. На шайбы Петерки и Бёбельса в первом периоде латыши ответили точным броском Аболса во втором.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед началом матча канадцы набрали в групповом этапе 10 очков и занимали третье место. Столько же очков было у занимающего четвертое место Казахстана, далее шли сборные Германии и Латвии, у которых было по девять баллов.

Ситуация перед матчем складывалась таким образом, что если основное время заканчивалось ничьей, то у трех команд в группе становилось равное количество очков и при любом победителе пары Канада оставалась без плей-офф.

Ряд крупных мировых букмекеров прекратили прием ставок на подобный исход матча. Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан сказал, что не верит в то, что команды специально сыграют вничью.

Ранее букмекеры оценили вероятность сговора в матче ЧМ по хоккею Германия — Латвия.