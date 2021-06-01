Во Франции требуют лишить Санкт-Петербург матчей чемпионата Европы

Французское издание Le Monde выступило с заявлением, в котором потребовало лишить Санкт-Петербург права на проведение матчей чемпионата Европы — 2020 по футболу.

Такое заявление связано с посадкой самолета Ryanair, летевшего рейсом Афины — Вильнюс. Борт совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое, как стало известно позднее, было ложным. При этом на рейсе были задержаны два пассажира — основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.

Согласно позиции издания, это произошло не без вмешательства президента России Владимира Путина.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренерский штаб сборной России по футболу сдали тесты ПЦР, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

В заявлении отмечается, что все результаты оказались отрицательными. Также 31 мая в расположение сборной в рамках внесоревновательного контроля прибыли инспекторы допинг-контроля, которые взяли тесты у десятерых футболистов.