Фернандес и Черышев пропустят контрольный матч против Польши

1 июня сборная России проведет контрольный матч против национальной команды Польши.

В поединке не сыграют Марио Фернандес и Денис Черышев.

«Фернандес к Евро будет полностью готов. Когда у футболиста небольшая травма, мы относимся к этому внимательно. С Черышевым то же самое. Мы сделали снимок ноги, все тоже в порядке», — передает слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова Sport24.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Черчесов высказался об игроках линии нападения национальной команды.